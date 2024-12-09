Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны

Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны, что позволит Болгарии и Румынии полностью присоединиться к Шенгенскому соглашению.

Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны, что позволит Болгарии и Румынии полностью присоединиться к Шенгенскому соглашению.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ORF. об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

"Мы не будем мешать. После "Шенгенского воздуха" "Шенгенская земля" теперь также открыта для Румынии и Болгарии", - сказал министр.

По утверждению телеканала, это значит, что Австрия согласится на полное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению на Совете глав МВД стран ЕС в Брюсселе в четверг.