О нас

Австрия снизила зависимость от российского газа до 50%

Австрия снизила зависимость от российского газа до 50% Австрия добилась прогресса в снижении зависимости от российского газа.
Другие страны
2 августа 2022 г. 13:32
Австрия снизила зависимость от российского газа до 50%

Австрия добилась прогресса в снижении зависимости от российского газа.

Как передает Report, об этом сообщило правительство Австрии.

Сейчас показатель составляет менее 50% по сравнению с предыдущим показателем — 80%. Газовые хранилища страны заполнены на 55% от годового потребления.

Министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что зависимость страны от российского газа снизилась на 30% — до менее чем 50%. По этой причине Австрия долгое время была одной из наиболее зависимых от российского газа стран Европы.

"Мы уже накопили более 50 тераватт-часов из 76 необходимых",— сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер, назвав это "очевидным успехом".

В хранилищах, как отметила Гевесслер, находится около 55% годового потребления страны. Правительство планирует наполнить хранилище до 80%. Эту цель она назвала вполне "достижимой".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Austria's gas dependence on Russia down to below 50%, gov't says

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi