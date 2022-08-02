Австрия снизила зависимость от российского газа до 50%

Австрия добилась прогресса в снижении зависимости от российского газа.

Австрия добилась прогресса в снижении зависимости от российского газа.

Как передает Report, об этом сообщило правительство Австрии.

Сейчас показатель составляет менее 50% по сравнению с предыдущим показателем — 80%. Газовые хранилища страны заполнены на 55% от годового потребления.

Министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что зависимость страны от российского газа снизилась на 30% — до менее чем 50%. По этой причине Австрия долгое время была одной из наиболее зависимых от российского газа стран Европы.

"Мы уже накопили более 50 тераватт-часов из 76 необходимых",— сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер, назвав это "очевидным успехом".

В хранилищах, как отметила Гевесслер, находится около 55% годового потребления страны. Правительство планирует наполнить хранилище до 80%. Эту цель она назвала вполне "достижимой".