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Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу

Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса.
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16 февраля 2022 г. 16:42
Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу

Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.

Он сообщил, что с 19 февраля во всех сферах, где сейчас действует правило 2П (привит, переболел), будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), то есть непривитые смогут посещать их с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген к коронавирусу.

"С 5 марта отменяется большая часть ограничений, которые так осложняли жизнь людям. Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.

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Версия на английском языке Austria to lift almost all coronavirus restrictions

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