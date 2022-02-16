Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу

Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса.

Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.

Он сообщил, что с 19 февраля во всех сферах, где сейчас действует правило 2П (привит, переболел), будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), то есть непривитые смогут посещать их с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген к коронавирусу.

"С 5 марта отменяется большая часть ограничений, которые так осложняли жизнь людям. Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.