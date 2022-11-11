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Австрия продлила сроки контроля на границах с Венгрией, Словакией и Словенией

Австрия продлила сроки контроля на границах с Венгрией, Словакией и Словенией Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер принял решение продлить срок временного контроля на границах с Венгрией, Словакией и Словенией.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 11:40
Австрия продлила сроки контроля на границах с Венгрией, Словакией и Словенией

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер принял решение продлить срок временного контроля на границах с Венгрией, Словакией и Словенией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила австрийская газета Der Standard.

Как пишет издание, глава австрийского МВД охарактеризовал данную меру как "последовательное продолжение борьбы с нелегальным ввозом людей [через границу]". По словам Карнера, сотрудники правоохранительных органов Австрии осуществляют контроль за погранпереходами в тесном взаимодействии со своими коллегами из соседних стран.

Выборочный погранконтроль сохранится на границе Австрии со Словакией до 12 декабря. Проверки лиц, въезжающих на территорию страны из Венгрии и Словении, сохранятся по меньшей мере до середины мая 2023 года.

Австрия, Венгрия, Словакия и Словения входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения между ее странами. Несмотря на это, государства соглашения имеют право вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз. Австрийские полицейские начали осуществлять контроль за границей со Словакией 29 сентября в связи с увеличением притока нелегальных мигрантов. Выборочные проверки на границах республики с Венгрией и Словенией осуществляются со времен миграционного кризиса 2015 года.

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Версия на английском языке Austria extends border controls with Hungary, Slovakia and Slovenia

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