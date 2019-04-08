​Австрия продлила погранконтроль с Венгрией и Словенией еще на полгода

© Deusche Welle https://report.az/storage/news/5b90586fc18a0a4ec7ef12e1b479261e/c6cc1497-e566-48eb-807a-76e3dfa9ceaf_292.jpg

Австрийские власти намерены продлить еще на шесть месяцев, до ноября 2019 года, пограничный контроль на границе с Венгрией и Словенией.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом в интервью газете Oesterreich заявил министр внутренних дел страны Герберт Кикль.

По его словам, австрийское правительство уже на этой неделе намерено направить Еврокомиссии официальное уведомление по этому поводу.

Глава МВД выразил мнение, что время для отмены пограничного контроля в Австрии еще не наступило.

Он указал, что количество нелегальных мигрантов в Австрии растет, сохраняется, по словам министра, и высокая террористическая опасность. Г.Кикль подчеркнул, что поражение террористов на Ближнем Востоке увеличивает риски для Европы, поскольку недобитые террористы будут стремиться попасть в Европу.

Напомним, что пограничный контроль был введен Австрией и некоторыми другими странами ЕС в разгар миграционного кризиса 2015 года в соответствии с одним из пунктов Шенгенского соглашения, который разрешает восстановление пограничного контроля на внутренних границах в исключительных случаях.