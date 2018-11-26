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    Австрия призвала созвать заседание ЕС после инцидента в Азовском море

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала провести заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза (ЕС) после инцидента в Керченском проливе, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По словам министра, в настоящее время австрийская сторона занимается сбором и сопоставлением информации о произошедшем накануне.

    "Австрийские представители запросили проведение завтра  заседания комитета по политике и безопасности ЕС", — сказала Кнайсль.

     Она добавила, что заседание нужно для того, чтобы выработать общую позицию ЕС в связи со сложившейся ситуацией.

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