Австрия призвала созвать заседание ЕС после инцидента в Азовском море

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала провести заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза (ЕС) после инцидента в Керченском проливе, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
По словам министра, в настоящее время австрийская сторона занимается сбором и сопоставлением информации о произошедшем накануне.
"Австрийские представители запросили проведение завтра заседания комитета по политике и безопасности ЕС", — сказала Кнайсль.
Она добавила, что заседание нужно для того, чтобы выработать общую позицию ЕС в связи со сложившейся ситуацией.
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