Австрия призвала созвать заседание ЕС после инцидента в Азовском море

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала провести заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза (ЕС) после инцидента в Керченском проливе, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, в настоящее время австрийская сторона занимается сбором и сопоставлением информации о произошедшем накануне.

"Австрийские представители запросили проведение завтра заседания комитета по политике и безопасности ЕС", — сказала Кнайсль.

Она добавила, что заседание нужно для того, чтобы выработать общую позицию ЕС в связи со сложившейся ситуацией.