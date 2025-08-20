Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро гуманитарной помощи Украине

Австрия планирует предоставить Украине дополнительные средства в рамках гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Украины.

В частности, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, которая находится с визитом в Украину, во время визита в Одессу, объявила о решении правительства страны выделить дополнительные 2 млн в качестве гумпомощи.

В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Австрию за организацию реабилитационных каникул для около 1 480 украинских детей в период с 2022 по 2024 годы.

"Еще около 550 украинских детей Австрия планирует принять в этом году", – подчеркнул министр.

Министры также обсудили вопрос привлечения австрийских архитекторов для восстановления украинского портового города.