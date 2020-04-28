Австрия планирует отменить режим самоизоляции с 1 мая

Власти Австрии собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минздрава страны Рудольф Аншобер.

По словам министра, власти в мае также разрешат собираться на улице группами более 10 человек. Это разрешение не будет распространяться на проведение митингов и демонстраций.

В свою очередь министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кёстингер информировала, что в течение следующего месяца могут быть постепенно открыты рестораны и отели. "15 мая откроются точки общественного питания. Следующим возможным шагом станет открытие гостиниц с 29 мая", - сказала министр на пресс-конференции в Вене.

По ее словам, рабочее время ресторанов будет длиться с 06:00 до 23:00. Гости точек общественного питания должны будут соблюдать дистанцию от посторонних посетителей в один метр, это правило будет действовать также для размещения столов. Перед посещением ресторана будет необходимо зарезервировать столик, чтобы избежать большого скопления людей. Сотрудникам ресторанов, которые контактируют с гостями, надо будет носить медицинские маски.