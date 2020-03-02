Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания мигрантов

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Власти Австрии готовятся направить в Грецию пограничную полицию для сдерживания потока мигрантов, увеличившегося с открытием границы ЕС и Турции на фоне обострения в сирийском Идлибе.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

"Мы должны быть четко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе", - сказал К.Нехаммер.

По его словам, греческой службе безопасности требуется "любая помощь - кадровая, материальная и финансовая".

Он уточнил, что австрийское министерство внутренних дел в настоящий момент готовит к отправке в Грецию пограничную полицию.

Глава МВД Австрии добавил, что и на австрийской границе готовятся меры, в этой связи сегодня он встретится с венгерским коллегой.