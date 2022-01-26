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Австрия отменит локдаун для непривитых от COVID-19

Австрия отменит локдаун для непривитых от COVID-19 Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса.
Другие страны
26 января 2022 г. 14:32
Австрия отменит локдаун для непривитых от COVID-19

Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии.

"Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", - заявил Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.

Вместе с тем правило 2П (привит, переболел) сохраняется для посещения большинства общественных мест предприятий питания, магазинов, мероприятий в сфере культуры и искусства, то есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также сохраняется обязательство носить маску типа FFP2.

Как сообщил глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами - 9 месяцев.

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