Австрия не планирует вступать в НАТО

Австрия не намерена вступать в НАТО, но также не отказывается от партнерства с альянсом.

Австрия не намерена вступать в НАТО, но также не отказывается от партнерства с альянсом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"В военном плане мы нейтральное государство. Мы не планируем вступать в НАТО. Для нас архитектура европейской безопасности состоит не только из НАТО, но также из Европейского союза, из ОБСЕ", - сказал он в эфире радио ORF.

Австрия с 1995 года участвует в программе НАТО "Партнерство во имя мира" и намерена продолжать это взаимодействие, отметил он.

Шалленберг также был приглашен на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне 9-11 июля, но не поехал на фоне визита в Вену премьера Индии Нарендры Моди. "Его сопровождает министр иностранных дел [Индии Субраманьям] Джайшанкар, так что я должен быть здесь", - добавил дипломат.