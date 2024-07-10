О нас

Австрия не планирует вступать в НАТО

Австрия не планирует вступать в НАТО Австрия не намерена вступать в НАТО, но также не отказывается от партнерства с альянсом.
Другие страны
10 июля 2024 г. 13:32
Австрия не планирует вступать в НАТО

Австрия не намерена вступать в НАТО, но также не отказывается от партнерства с альянсом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"В военном плане мы нейтральное государство. Мы не планируем вступать в НАТО. Для нас архитектура европейской безопасности состоит не только из НАТО, но также из Европейского союза, из ОБСЕ", - сказал он в эфире радио ORF.

Австрия с 1995 года участвует в программе НАТО "Партнерство во имя мира" и намерена продолжать это взаимодействие, отметил он.

Шалленберг также был приглашен на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне 9-11 июля, но не поехал на фоне визита в Вену премьера Индии Нарендры Моди. "Его сопровождает министр иностранных дел [Индии Субраманьям] Джайшанкар, так что я должен быть здесь", - добавил дипломат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: Италия в 2025 году окажет Киеву помощь на 1,7 млрд долларов
СМИ: Италия в 2025 году окажет Киеву помощь на 1,7 млрд долларов
10 июля 2024 г. 13:30
СМИ: Семь европейских стран НАТО не смогли обеспечить 2% ВВП на оборону
СМИ: Семь европейских стран НАТО не смогли обеспечить 2% ВВП на оборону
10 июля 2024 г. 13:07
Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной
Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной
10 июля 2024 г. 13:03
Польша направит Украине 45-й пакет военной помощи на 100 млн евро
Польша направит Украине 45-й пакет военной помощи на 100 млн евро
10 июля 2024 г. 12:20
В Новой Каледонии число погибших в результате протестов возросло до 10 человек
В Новой Каледонии число погибших в результате протестов возросло до 10 человек
10 июля 2024 г. 12:14
Португалия поставит Украине помощь на 220 млн евро в 2025 году
Португалия поставит Украине помощь на 220 млн евро в 2025 году
10 июля 2024 г. 11:56
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
10 июля 2024 г. 10:26
Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки
Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки
10 июля 2024 г. 10:14
Южная Корея поставит Румынии крупную партию вооружений на сумму $939 млн
Южная Корея поставит Румынии крупную партию вооружений на сумму $939 млн
10 июля 2024 г. 09:37
В аварии с автобусом в Индии погибли по меньшей мере 18 человек
В аварии с автобусом в Индии погибли по меньшей мере 18 человек
10 июля 2024 г. 08:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi