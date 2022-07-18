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Австрия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

Австрия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии Австрия не планирует следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО.
Другие страны
18 июля 2022 г. 23:12
Австрия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

Австрия не планирует следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе пресс-конференции в Вене.

Нехаммер подчеркнул, что его страна не собирается повторять шаги Швеции и Финляндии, которые "пересмотрели свой военный нейтралитет" и "стремятся вступить в НАТО". Он также отметил, что "Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности Европейского союза, а также планирует увеличить инвестиции в собственную оборону".

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