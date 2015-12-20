Австрия намерена сократить приток беженцев в страну

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Австрии Вернер Файман сообщил, что намерен сократить приток беженцев в страну, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По мнению Файмана, необходимо высылать из страны тех мигрантов, которые на самом деле не нуждаются в предоставлении убежища.

«Мы намерены понять, предприняла ли Турция какие-либо конкретные шаги. Наша цель состоит в сокращении незаконного пересечения границ с нынешних 1,5 млн человек»,— заявил он.

Ранее канцлер Австрии Вернер Файман заявил, что все страны Евросоюза должны участвовать в программе переселения сирийских беженцев.