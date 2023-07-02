Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield

Австрия намерена присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield, такой шаг не противоречит нейтральному статусу страны.

Австрия намерена присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield, такой шаг не противоречит нейтральному статусу страны.

Как передает Report , об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер.

"Sky Shield обеспечивает необходимую защиту воздушного пространства, которая позволит своевременно и эффективно устранять угрозы. Сейчас идут переговоры о том, как Австрия могла бы принять участие. Нейтралитет Австрии по-прежнему непоколебим", - написал политик в Twitter.

Он отметил, что страна должна принять меры, чтобы защитить себя от "ракет и дронов". Как утверждает канцлер, с началом российско-украинской войны в мире появилось больше угроз.

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер назвала решение "вехой в истории оборонной политики". По ее словам, сейчас идут обсуждения, как именно могло бы выглядеть участие республики в инициативе. По данным Австрийского агентства печати, Таннер планирует встретиться с немецким министром обороны Борисом Писториусом 7 июля в Берне. На встрече министр намерена подписать соглашение о намерениях по участию в инициативе.