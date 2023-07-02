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Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield

Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield Австрия намерена присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield, такой шаг не противоречит нейтральному статусу страны.
Другие страны
2 июля 2023 г. 03:07
Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield

Австрия намерена присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield, такой шаг не противоречит нейтральному статусу страны.

Как передает Report, об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер.

"Sky Shield обеспечивает необходимую защиту воздушного пространства, которая позволит своевременно и эффективно устранять угрозы. Сейчас идут переговоры о том, как Австрия могла бы принять участие. Нейтралитет Австрии по-прежнему непоколебим", - написал политик в Twitter.

Он отметил, что страна должна принять меры, чтобы защитить себя от "ракет и дронов". Как утверждает канцлер, с началом российско-украинской войны в мире появилось больше угроз.

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер назвала решение "вехой в истории оборонной политики". По ее словам, сейчас идут обсуждения, как именно могло бы выглядеть участие республики в инициативе. По данным Австрийского агентства печати, Таннер планирует встретиться с немецким министром обороны Борисом Писториусом 7 июля в Берне. На встрече министр намерена подписать соглашение о намерениях по участию в инициативе.

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