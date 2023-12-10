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Австрия может смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген

Австрия может смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген Власти Австрии могут смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону взамен на более жесткий контроль сухопутных границ.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 16:46
Австрия может смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген

Власти Австрии могут смягчить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону взамен на более жесткий контроль сухопутных границ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оОб этом сообщает газета Kurier со ссылкой на источники в правительстве.

По его словам, Вена может согласиться на вступление Румынии и Болгарии в "воздушный Шенген", то есть на отмену паспортного контроля в аэропортах. При этом контроль на сухопутной границе станет строже. По словам издания, глава МВД Австрии Герхард Карнер в понедельник встретится в Словении с представителями Софии и Бухареста, где выдвинет условия австрийской стороны в обмен на смягчение вето.

Ожидается, что Австрия потребует более строгого контроля на границах между Румынией и Болгарией, а также Венгрией и Румынией. Контингент агентства ЕC по контролю границ Frontex в Болгарии также должен быть увеличен в три раза.

Кроме того Вена хочет, чтобы Болгария и Румыния приняли просителей убежища, которые в настоящий момент находятся в Австрии, в первую очередь сирийцев и афганцев.

Власти Австрии на фоне притока мигрантов в страну неоднократно повторяли, что система Шенгена не работает, а принятие новых членов в эту зону невозможно. Правящая коалиция "зеленых" и консервативной Австрийской народной партии часто подвергается критике со стороны оппозиционной правой Австрийской партии свободы из-за ситуации с притоком мигрантов. В следующем году альпийскую республику ждут парламентские выборы, и вопросы нелегальной миграции занимают одно из главных мест в предвыборной кампании партий.

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