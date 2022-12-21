Австрия и Италия подписали контракт на поставку второй партии из 18 вертолетов

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер и ее итальянский коллега Гуидо Крозетто подписали контракт на поставку австрийским вооруженным силам второй партии из 18 военных вертолетов AW169 производства концерна Leonardo.

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер и ее итальянский коллега Гуидо Крозетто подписали контракт на поставку австрийским вооруженным силам второй партии из 18 военных вертолетов AW169 производства концерна Leonardo.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба правительства федеральной земли Нижняя Австрия.

Подписание контакта состоялось на авиабазе "Брумовски" в городе Лангенлебарн в Нижней Австрии. Оно прошло в рамках церемонии передачи австрийским ВС первой машины из состава предыдущей партии вертолетов итальянского производства, которая также насчитывает 18 единиц.

"Первый многоцелевой вертолет AW169 находится здесь. Это символ того, что наши ВВС модернизируются. Потому что наше видение в армии выражается словом "вперед". Мы хотим сделать наши вооруженные силы более современными и боеспособными и, таким образом, эффективно решать будущие задачи XXI века", - подчеркнула глава австрийского оборонного ведомства.

Соглашение на поставку первой партии в составе 18 вертолетов AW169 было подписано Веной и Римом в 2021 году. Точная сумма контракта тогда не раскрывалась. По оценке австрийских СМИ, суммарная стоимость всех 36 боевых машин из обеих партий составит 870 млн евро. Первые вертолеты из числа второй партии должны поступить на вооружение австрийской армии в 2025 году.