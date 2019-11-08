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Австрия готова стать площадкой для переговоров по иранской ядерной программе

Австрия готова стать площадкой для переговоров по СВПД
Австрия всегда готова предоставить площадку для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД)
© Getty Images

Австрия всегда готова предоставить площадку для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам директор департамента по вопросам разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения МИД Австрии Томаш Хайноци на полях Московской конференции по нераспространению.

"Мы не можем вмешаться, но мы всегда готовы предоставить площадку для дальнейших переговоров", - отметил Т.Хайноци.

Дипломат добавил, что "это постоянное предложение".

"Вы знаете, что СВПД согласовывалась в Вене, последующие встречи на уровне старших должностных лиц проходили в Вене", - добавил он.

Представитель австрийского МИД также выразил обеспокоенность текущей ситуацией вокруг соглашения.

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