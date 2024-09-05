Австрия готова принять переговоры по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена готова предоставить площадку для переговоров по Украине.
Как передает Report, об этом канцлер написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Мы приняли к сведению заявления президента России о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и стать местом для проведения переговоров, будучи принимающей от ОБСЕ страной", - написал политик.