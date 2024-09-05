Австрия готова принять переговоры по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна была бы готова предоставить площадку для переговоров по Украине.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена готова предоставить площадку для переговоров по Украине.

Как передает Report, об этом канцлер написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы приняли к сведению заявления президента России о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и стать местом для проведения переговоров, будучи принимающей от ОБСЕ страной", - написал политик.