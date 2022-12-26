Австрийский министр допустила вступление Украины в ЕС после реформ

Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер допустила возможность вступления Украины в Евросоюз в случае успешной реализации программы проведения реформ Киевом.

Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер допустила возможность вступления Украины в Евросоюз в случае успешной реализации программы проведения реформ Киевом.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Министр заявила, что "может представить себе вступление Украины в ЕС, если страна продолжит путь реформ". "Украина сейчас демонстрирует невероятные амбиции и желание идти по пути в Европейский союз.

Когда я ездила в Киев с делегацией европейских министров в конце ноября, я была впечатлена, насколько сильна воля показать, что эти реформы осуществляются", - добавила Эдтштадлер, чьи слова приводит австрийский телеканал Puls 24.