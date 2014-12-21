​Жительницу Австралии обвинили в убийстве восьми детей

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В пятницу в доме у женщины были найдены тела семи ее собственных детей и ее племянницы, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

При этом сама женщина получила несколько ранений в грудь и была доставлены в госпиталь. В воскресенье в госпитале ее допросили и предъявили обвинение в убийстве.

В полиции пока не раскрывают, как именно произошло убийство восьми детей – мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 14 лет. Однако, по словам одного из полицейских, ведущих расследование, других подозреваемых у них нет.

К дому, где были найдены убитые дети, многие австралийцы несут цветы, свечи и игрушки.