Австралия запретила продажу РФ используемого в производстве вооружения алюминия

Австралия запретила продажу России глинозема и алюминиевой руд, включая бокситы, чтобы ограничить возможности России по производству алюминия, основного российского экспорта и важнейшего компонента оружия и боеприпасов.

Австралия запретила продажу России глинозема и алюминиевой руд, включая бокситы, чтобы ограничить возможности России по производству алюминия, основного российского экспорта и важнейшего компонента оружия и боеприпасов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, правительство Австралии сделала это ответ на то, что она назвала “безжалостной и незаконной агрессией” России в отношении Украины.

Премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что Австралия предоставит Украине уголь и дополнительную военную технику в рамках нового пакета помощи, который также включает чрезвычайную гуманитарную помощь в размере 30 миллионов долларов.

Россия на 20% удовлетворяет свои потребности в глиноземе за счет Австралии.

Австралия будет искать новые рынки для сбыта этой продукции. Между тем, санкции могут коснуться австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, который занимает третье место в мировом горнодобывающем секторе.

Концерн владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с Rusal International российского олигарха Олега Дерипаски. Rusal International является вторым по величине производителем алюминия в мире.