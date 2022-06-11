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Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки

Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки Правительство Австралии выплатит французской судостроительной компании Naval Group 585,2 млн долларов США в качестве компенсации за разрыв контракта на строительство подводных лодок, заключенного Канберрой в 2016 году.
Другие страны
11 июня 2022 г. 08:30
Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки

Правительство Австралии выплатит французской судостроительной компании Naval Group 585,2 млн долларов США в качестве компенсации за разрыв контракта на строительство подводных лодок, заключенного Канберрой в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в ходе выступления перед журналистами.

По словам главы правительства, между австралийскими властями и французской оборонной компанией Naval Group было достигнуто окончательное соглашение о компенсации за одностороннее расторжение контракта, о котором Канберра заявила в сентябре 2021 года после создания военного альянса AUKUS (трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США). В результате этой договоренности "австралийское правительство выплатит 830 млн австралийских долларов в качестве справедливого урегулирования вопроса". "Теперь мы можем восстановить (австралийско-французские) отношения, которые больше ничто не будет омрачать", - указал Альбанезе.

Также премьер сообщил, что французский президент Эмманюэль Макрон принял активное участие в урегулировании конфликта и, после решения о компенсации, пригласил австралийского лидера посетить его страну с официальным визитом. "Я с нетерпением жду возможности воспользоваться приглашением президента (Франции) посетить Париж и… считаю личную встречу с ним жизненно важной для восстановления отношений наших стран", - сказал Альбанезе.

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