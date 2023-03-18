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Австралия закупит у США сотни крылатых ракет "Томагавк"

Австралия закупит у США сотни крылатых ракет "Томагавк" Госдеп США одобрил запрос Австралии на закупку до 220 крылатых ракет дальнего радиуса действия "Томагавк".
Другие страны
18 марта 2023 г. 06:17
Австралия закупит у США сотни крылатых ракет Томагавк

Госдеп США одобрил запрос Австралии на закупку до 220 крылатых ракет дальнего радиуса действия "Томагавк".

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве по вопросам оборонной безопасности США.

Таким образом, Австралия станет второй, после Великобритании страной, которая получит американские ракеты этого типа.

Включая техническое обслуживание и материально-техническую поддержку, соглашение обойдется Австралии в 895 млн долларов.

"Продажа улучшит способность Австралии взаимодействовать с морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность участвовать в миссиях, представляющих взаимный интерес", - говорится в заявлении.

Сообщается, что по этому соглашению США также продадут Австралии по меньшей мере три подлодки класса "Вирджиния". Кроме того, Австралия и Британия создадут свои флоты новых атомных подлодок, чтобы усилить возможности союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр обороны Австралии Пэт Конрой заявил, что оружие является необходимым средством сдерживания.

Ракета "Томагавк" является стратегическим оружием большой дальности, преодолевающим путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya ABŞ-dən 900 milyon dollara “Tomahawk” raketləri alacaq

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