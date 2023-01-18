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Австралия закупит у США 40 вертолетов Black Hawk

Австралия закупит у США 40 вертолетов Black Hawk Власти Австралии закупят у США 40 военных вертолетов Black Hawk для замены устаревших машин MRH-90 Taipan, стоящих на вооружении ВВС страны.
Другие страны
18 января 2023 г. 07:27
Австралия закупит у США 40 вертолетов Black Hawk

Власти Австралии закупят у США 40 военных вертолетов Black Hawk для замены устаревших машин MRH-90 Taipan, стоящих на вооружении ВВС страны.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции ABC сообщил глава оборонного ведомства Ричард Марлз.

По словам министра, на закупку новых вертолетов планируется потратить более 2,8 млрд австралийских долларов (около $2 млрд). Марлз подчеркнул, что ВВС Австралии "в течение многих лет сталкиваются с существенными трудностями во время эксплуатации и обслуживания вертолетов Taipan". "Мы просто не получаем от этих машин того количества летных часов, которое нам нужно, тогда как вертолеты Black Hawk - и в этом есть уверенность - дадут нашим ВВС то, что требуется", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya ABŞ-dan 40 hərbi helikopter alacaq

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