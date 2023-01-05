Австралия закупит системы залпового огня HIMARS и противокорабельные ракеты NMS

Правительство Австралии выделит дополнительные средства на закупку противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Правительство Австралии выделит дополнительные средства на закупку противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

По его словам, "с норвежской компанией Kongsberg был подписан контракт на поставку противокорабельных ракет NSM, которыми оснастят эсминцы класса Hobart и фрегаты класса Anzac вместо устаревших ракет Harpoon".

"Министерство обороны также приобретет реактивные системы залпового огня HIMARS, включающие пусковые установки, боевые и учебные снаряды", - указал Марлз, отметив, что закупка новых вооружений для ВС страны продиктована "современными стратегическими условиями в регионе".

Как ожидается, противокорабельные ракеты NMS будут приняты на вооружение в 2024 году, а установки РСЗО HIMARS - до конца 2027 года. Общий объем ассигнований правительства Австралии на закупку вооружений превысит 1 млрд австралийских долларов ($684 млн - ред.).