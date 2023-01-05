Австралия закупит системы залпового огня HIMARS и противокорабельные ракеты NMS

Правительство Австралии выделит дополнительные средства на закупку противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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По его словам, "с норвежской компанией Kongsberg был подписан контракт на поставку противокорабельных ракет NSM, которыми оснастят эсминцы класса Hobart и фрегаты класса Anzac вместо устаревших ракет Harpoon".
"Министерство обороны также приобретет реактивные системы залпового огня HIMARS, включающие пусковые установки, боевые и учебные снаряды", - указал Марлз, отметив, что закупка новых вооружений для ВС страны продиктована "современными стратегическими условиями в регионе".
Как ожидается, противокорабельные ракеты NMS будут приняты на вооружение в 2024 году, а установки РСЗО HIMARS - до конца 2027 года. Общий объем ассигнований правительства Австралии на закупку вооружений превысит 1 млрд австралийских долларов ($684 млн - ред.).