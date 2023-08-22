Австралия закупит крылатые ракеты Tomahawk

Австралия закупит крылатые ракеты Tomahawk, которые находятся на вооружении только США и Британии.

Австралия закупит крылатые ракеты Tomahawk, которые находятся на вооружении только США и Британии.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в пресс-службе Минобороны Австралии.

Страна закупит у США 200 крылатых ракет большого радиуса действия Tomahawk стоимостью около 1,3 миллиарда австралийских долларов для эсминцев класса Hobart Королевского флота Австралии. Кроме того, Австралия приобретет у США более 60 ракет AARGM-ER, противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности. В контракт также включены противотанковые управляемые ракеты Spike Long-Range 2 для вооружения бронемашин Boxer.

По данным оборонного ведомства страны, Австралия инвестирует более 1,7 млрд австралийских долларов в ударные ракеты большой дальности и другое управляемое оружие.