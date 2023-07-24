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Австралия закупит 20 новых военно-транспортных самолетов Hercules для ВВС страны

Австралия закупит 20 новых военно-транспортных самолетов Hercules для ВВС страны Правительство Австралии закупит 20 новых военно-транспортных самолетов C-130J Hercules компании Lockheed Martin для ВВС страны.
Другие страны
24 июля 2023 г. 10:47
Австралия закупит 20 новых военно-транспортных самолетов Hercules для ВВС страны

Правительство Австралии закупит 20 новых военно-транспортных самолетов C-130J Hercules компании Lockheed Martin для ВВС страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны Ричард Марлз.

По его словам, сумма заказа превысит 9,8 млрд австралийских долларов (6,6 млрд долларов).

"Новые самолеты помогут обновить и расширить существующий парк из 12 [самолетов] Hercules, состоящих на эксплуатации Военно-воздушных сил Австралии", - сообщил министр в заявлении, опубликованном оборонным ведомством.

Он отметил, что поставка первого воздушного судна в рамках заказа ожидается в конце 2027 года.

Также Марлз сообщил о "значительной пользе", которую расширение авиапарка ВВС принесет австралийской промышленности, указав на "новые возможности для строительства объектов инфраструктуры и технического обслуживания воздушных судов". Сами самолеты, как заявили в Минобороны, будут использованы для переброски персонала, оборудования и гуманитарных грузов, а также для проведения поисково-спасательных операций, ликвидации последствий стихийных бедствий и медицинской эвакуации.

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Версия на английском языке Australia to buy 20 Hercules military planes in $6.6bn deal

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