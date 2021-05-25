Австралия закрывает посольство в Афганистане

Австралия временно закроет свое представительство и посольство в Афганистане в свете предстоящего вывода международного воинского контингента из этой страны

Австралия временно закроет свое представительство и посольство в Афганистане в свете предстоящего вывода международного воинского контингента из этой страны.

Как передает Report, об этом сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Австралия в качестве временной меры вернется к существовавшей ранее модели дипломатического присутствия в Афганистане. Наше представительство и посольство в Кабуле закроются 28 мая, и регулярно посещать страну будут сотрудники МИД Австралии, расквартированные в сопредельных государствах", - указал премьер-министр в своем заявлении.

Моррисон подчеркнул, что данная мера является временной, и Австралия возобновит свое дипломатическое присутствие в Афганистане, как только "позволят обстоятельства". "Вывод международных и, следовательно, австралийских вооруженных сил из Афганистана окажет негативное влияние на обстановку в стране, и мы не сможем обеспечить безопасные условия для работы дипмиссий", - отметил глава правительства.