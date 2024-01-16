Австралия заключила контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS

Министерство обороны Австралии подписало контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 37,4 млн австралийских долларов (24,7 млн долларов) на производство управляемых ракет для систем залпового огня (GMLRS) с 2025 года.

Министерство обороны Австралии подписало контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на 37,4 млн австралийских долларов (24,7 млн долларов) на производство управляемых ракет для систем залпового огня (GMLRS) с 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе министерства.

"Правительство Энтони Альбанезе содействовало подписанию контракта на сумму 37,4 млн долларов между Министерством обороны и Lockheed Martin, что позволит Австралии начать производство управляемых ракет для систем залпового огня с 2025 года", - говорится в пресс-релизе.

Контракт позволит производить первые партии GMLRS в Австралии, что "является важным шагом к началу крупномасштабного производства ракет внутри страны". Это облегчит процесс передачи технических данных из США, технического освидетельствования.

Правительство страны закупит высокоточные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 км и которые можно запускать с помощью систем залпового огня HIMARS, так же как и ракеты GMLRS.