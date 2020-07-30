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Австралия зафиксировала наибольшее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

Австралия зафиксировала наибольшее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии Число инфицированных новым коронавирусом в Австралии возросло в минувшие сутки на 744 и превысило 16 тысяч
Другие страны
30 июля 2020 г. 09:09
Австралия зафиксировала наибольшее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

Число инфицированных новым коронавирусом в Австралии возросло в минувшие сутки на 744 и превысило 16 тыс. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, обнародованные  министерством здравоохранения страны.

Рекордное количество новых инфицированных - 723 человека - было выявлено за минувшие сутки в штате Виктория, втором по численности населения регионе Австралии. Еще 18 заразившихся коронавирусом выявлены в штате Новый Южный Уэльс и трое - в штате Квинсленд. Общее число инфицированных в стране достигло 16 295.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа медики зафиксировали 13 летальных исходов, общее число умерших от вызванного коронавирусом заболевания достигло 189 человек. Вылечились 60% заразившихся, то есть 9 619 человек. В больницах страны находятся 323 пациента с инфекцией, однако лишь 46 из них помещены в палаты интенсивной терапии, еще 5 977 заболевших получают лечение амбулаторно. Тестирование на наличие коронавируса прошли более 4 млн человек.

С 17 июня в стране фиксируется рост числа случаев заражения, возникло несколько новых очагов в крупнейших городах континента Мельбурне и Сиднее. Вспышка инфекции в штате Виктория, административным центром которого является Мельбурн, стала причиной введения новых санитарно-эпидемиологических ограничений в регионе и запрета на въезд и выезд за его пределы. Т

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