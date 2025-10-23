Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 13:12
    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза.

    Как передает Report, это следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа.

    "Австралия, Япония и Новая Зеландия теперь включены в список стран, не входящих в ЕС, которые присоединились к этому механизму", - сказано в документе.

    Потолок цены на российскую нефть установлен на уровне $47,6 за баррель, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

