Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза.

Как передает Report, это следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа.

"Австралия, Япония и Новая Зеландия теперь включены в список стран, не входящих в ЕС, которые присоединились к этому механизму", - сказано в документе.

Потолок цены на российскую нефть установлен на уровне $47,6 за баррель, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.