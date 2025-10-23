Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 13:12
Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза.
Как передает Report, это следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа.
"Австралия, Япония и Новая Зеландия теперь включены в список стран, не входящих в ЕС, которые присоединились к этому механизму", - сказано в документе.
Потолок цены на российскую нефть установлен на уровне $47,6 за баррель, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Последние новости
13:41
Фото
Переселившимся в село Тезебина семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:34
Из Сирии возвращены шесть граждан АзербайджанаВнутренняя политика
13:34
Санкции ЕС по России охватывают 1 980 человек и 683 организаций - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
13:23
Кабмин расширил функции МВД: полиция будет сопровождать перевозку алмазовФинансы
13:21
Русиф Гусейнов: Армен Григорян изложил позицию Еревана по мирной повестке с БакуВнешняя политика
13:19
В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхожденияВ регионе
13:16
Нефтяной фонд резко увеличил долю вложений в Ближний ВостокЭнергетика
13:12
Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИСБизнес
13:12