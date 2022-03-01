Австралия выделит Украине 75 млн долларов на поддержку обороны и гуманитарную помощь

Австралия направит 50 млн долларов на поддержку обороны Украины и 25 млн долларов США на гуманитарную помощь.

Австралия направит 50 млн долларов на поддержку обороны Украины и 25 млн долларов США на гуманитарную помощь.

Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

"Мы выделим 50 млн долларовна поддержку обороны Украины, летальную и нелетальную поддержку. (...) Мы говорим о ракетах, мы говорим о боеприпасах", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции.

По его словам, еще 25 млн долларов пойдут на гуманитарную поддержку и помощь международным организациям в удовлетворении потребностей людей в Украине.

Правительство Австралии также обязалось предоставить Украине "летальное и нелетальное военное оборудование, медикаменты", а также выделить ей финансовую помощь, внести 3 млн долларов в фонд НАТО для Украины.