Австралия выделит дополнительно более 38 млн долларов механизму COVAX

Власти Австралии выделят дополнительно 50 млн австралийских долларов (38,6 млн долларов США) международному механизму COVAX.

Власти Австралии выделят дополнительно 50 млн австралийских долларов (38,6 млн долларов США) международному механизму COVAX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе брифинга для журналистов.

"Правительство внесет дополнительно 50 млн австралийских долларов в программу COVAX Advance Market Commitment, чтобы обеспечить большее число людей безопасными и эффективными вакцинами [против] COVID-19, - заявил он. - Кроме того, это поможет COVAX достичь своих целей по вакцинации 30% населения развивающихся стран, превысив предыдущий целевой показатель 20%". Таким образом, общий вклад Австралии в борьбу с пандемией превысит 130 млн австралийских долларов (100,5 млн долларов США), указал Моррисон.

COVAX - международная платформа по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19.

Напомним, первая партия вакцин в рамках платформы COVAX была доставлена в Азербайджан в апреле.