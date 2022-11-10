Австралия выделит $70 млн на гуманитарную помощь Мьянме и Бангладеш

Австралия направит 70 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Мьянме и Бангладеш до конца 2023 года.

Австралия направит 70 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Мьянме и Бангладеш до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

"Гуманитарная помощь Австралии будет распределена через Организацию Объединенных Наций, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и другие неправительственные организации", - указала Вонг в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Планируется, что на средства, выделенные австралийским правительством, закупят продукты, воду и товары первой необходимости. Кроме того, будут "оплачены образовательные и медицинские услуги для тех, кто больше всего в них нуждается, в том числе для женщин, девочек и людей с ограниченными физическими возможностями".