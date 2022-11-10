Австралия выделит $70 млн на гуманитарную помощь Мьянме и Бангладеш

Австралия направит 70 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Мьянме и Бангладеш до конца 2023 года.
Как передает
"Гуманитарная помощь Австралии будет распределена через Организацию Объединенных Наций, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и другие неправительственные организации", - указала Вонг в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Планируется, что на средства, выделенные австралийским правительством, закупят продукты, воду и товары первой необходимости. Кроме того, будут "оплачены образовательные и медицинские услуги для тех, кто больше всего в них нуждается, в том числе для женщин, девочек и людей с ограниченными физическими возможностями".