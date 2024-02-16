Австралия выделит $32,5 млн на покупку оружия для Украины

Австралия увеличит объем помощи Украине, выделив еще около $32,5 млн.

Австралия увеличит объем помощи Украине, выделив еще около $32,5 млн.

Как передает Report , об этом сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе.

Как отмечается в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства, Канберра "предоставит грант в размере 50 млн австралийских долларов (примерно $32,5 млн) для закупки оружия и средств обороны для Украины". "Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины и ее мужественного народа, а также в защите фундаментального принципа - права каждой суверенной нации быть в безопасности в своих собственных границах и определять свое будущее", - указал Альбанезе.

Также австралийский премьер отметил, что общий объем финансовой и военной помощи, направленной Канберрой Украине, превышает 960 млн австралийских долларов ($625 млн). Более 780 млн австралийских долларов (около $510 млн) из этой суммы были потрачены на закупку вооружений.

Кроме того, Альбанезе напомнил, что в рамках помощи Украине Министерство обороны Австралии направило самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail для обеспечения ВСУ разведданными, а также дислоцировало свыше 100 военных инструкторов, осуществляющих подготовку украинских военных в Великобритании.