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Австралия выделит 19,8 млн долларов в качестве военной помощи Украине

Австралия выделит 19,8 млн долларов в качестве военной помощи Украине Австралия окажет дальнейшую военную помощь Украине в размере 26,5 млн австралийских долларов (примерно 19,8 млн долларов США).
Другие страны
8 апреля 2022 г. 10:57
Австралия выделит 19,8 млн долларов в качестве военной помощи Украине

Австралия окажет дальнейшую военную помощь Украине в размере 26,5 млн австралийских долларов (примерно 19,8 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Отмечается, что речь идет о поставках противотанковых вооружений и боеприпасов. "Эта дополнительная поддержка будет оказана помимо доставки 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые, как мы объявили сегодня, наше правительство дарит правительству Украины", - указывается в тексте. При этом Моррисон уточнил, что власти не будут раскрывать конкретные детали нового пакета помощи и схемы ее доставки по просьбе украинской стороны и других партнеров Австралии.

Таким образом, по словам австралийского премьер-министра, общий размер военной помощи, предоставленной Украине, в настоящее время составляет примерно 191,5 млн австралийских долларов (около 143 млн долларов). "Наше правительство будет и впредь искать возможности для оказания дальнейшей военной помощи там, где оно в состоянии оперативно обеспечить необходимый потенциал Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Моррисон.

В заключение он заверил, что Австралия поддерживает народ Украины, и снова призвал Россию прекратить проведение специальной военной операции.

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Версия на английском языке Australia pledges $19.8M in military aid to Ukraine

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