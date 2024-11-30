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Австралия выделила гумпомощь Филиппинам для борьбы с последствиями тропических штормов

Австралия выделила гумпомощь Филиппинам для борьбы с последствиями тропических штормов Правительство Австралии объявило об оказании гуманитарной помощи Филиппинам для восстановления после разрушительной серии тропических штормов.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 10:39
Австралия выделила гумпомощь Филиппинам для борьбы с последствиями тропических штормов

Правительство Австралии объявило об оказании гуманитарной помощи Филиппинам для восстановления после разрушительной серии тропических штормов.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.

Министр иностранных дел Пенни Вонг и министр международного развития и Тихого океана Пэт Конрой выделили пять миллионов австралийских долларов (3,2 миллиона долларов США) на финансирование гуманитарной помощи Филиппинам.

За один месяц с октября по ноябрь на Филиппины обрушилось шесть тропических штормов, в результате которых погибли сотни людей.

Помощь Австралии будет оказываться через гуманитарных партнеров, включая ООН, НПО и местные организации.

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