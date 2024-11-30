Австралия выделила гумпомощь Филиппинам для борьбы с последствиями тропических штормов

Правительство Австралии объявило об оказании гуманитарной помощи Филиппинам для восстановления после разрушительной серии тропических штормов.
Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.
Министр иностранных дел Пенни Вонг и министр международного развития и Тихого океана Пэт Конрой выделили пять миллионов австралийских долларов (3,2 миллиона долларов США) на финансирование гуманитарной помощи Филиппинам.
За один месяц с октября по ноябрь на Филиппины обрушилось шесть тропических штормов, в результате которых погибли сотни людей.
Помощь Австралии будет оказываться через гуманитарных партнеров, включая ООН, НПО и местные организации.