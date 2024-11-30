Австралия выделила гумпомощь Филиппинам для борьбы с последствиями тропических штормов

Правительство Австралии объявило об оказании гуманитарной помощи Филиппинам для восстановления после разрушительной серии тропических штормов.

Правительство Австралии объявило об оказании гуманитарной помощи Филиппинам для восстановления после разрушительной серии тропических штормов.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.

Министр иностранных дел Пенни Вонг и министр международного развития и Тихого океана Пэт Конрой выделили пять миллионов австралийских долларов (3,2 миллиона долларов США) на финансирование гуманитарной помощи Филиппинам.

За один месяц с октября по ноябрь на Филиппины обрушилось шесть тропических штормов, в результате которых погибли сотни людей.

Помощь Австралии будет оказываться через гуманитарных партнеров, включая ООН, НПО и местные организации.