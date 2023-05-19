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Австралия вводит санкции в отношении "Росатома", "Роснефти" и "Северстали"

Австралия вводит санкции в отношении "Росатома", "Роснефти" и "Северстали" Австралия вносит в свои санкционные списки ряд российских граждан и 20 крупнейших предприятий.
Другие страны
19 мая 2023 г. 11:32
Австралия вводит санкции в отношении Росатома, Роснефти и Северстали

Австралия вносит в свои санкционные списки ряд российских граждан и 20 крупнейших предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, жесткие ограничения коснутся в том числе госкорпорации "Росатом", ПАО "НК "Роснефть", золотодобывающей компании "Полюс" и металлургического холдинга "Северсталь".

Альбанезе подчеркнул, что односторонние австралийские санкции будут "введены против тех, кто поддерживает незаконное вторжение России в Украину". "Ограничения затронут предприятия финансового, энергетического, оборонного и металлургического секторов <...>, поддерживающие войну в Украине. Кроме того, мы продолжим работать со странами G7 и другими партнерами над устранением глобальных последствий этого военного вторжения", - указал Альбанезе.

Заявление премьера было обнародовано в день открытия в Хиросиме трехдневного саммита Группы семи, на который Австралия была приглашена в качестве партнера.

Всего в антироссийском санкционном перечне Австралии находятся свыше 1 тыс. российских граждан и более 300 предприятий. Власти страны полностью остановили торговые отношения с Российской Федерацией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с попавшими под санкции компаниями.

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Версия на английском языке Australia imposing fresh sanctions, export bans on Russia

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