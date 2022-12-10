Австралия вводит санкции против Ирана и России за нарушение прав человека

Австралия вводит санкции в отношении семи россиян и шести граждан Ирана.

Австралия вводит санкции в отношении семи россиян и шести граждан Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

Под ограничения попали семь россиян, которых считают связанными с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Австралия также вводит дополнительные целевые финансовые санкции в отношении трех иранцев и одного иранского предприятия за поставку беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования против Украины.

"Поставка беспилотных летательных аппаратов в Россию является свидетельством роли, которую Иран играет в дестабилизации глобальной безопасности. Введение дополнительных санкций еще раз подчеркивает, что те, кто оказывает материальную поддержку России, столкнутся с последствиями", - отметила Вонг.

Отметим, что с начала конфликта в Украине, Австралия ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц, включая большую часть российского банковского сектора и все организации, ответственные за госдолг страны.