Австралия вводит санкции против 90 российских граждан и 40 организаций

Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против 90 российских граждан и 40 организаций.

Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против 90 российских граждан и 40 организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

"Правительство Австралии объявляет о дополнительной военной помощи Украине и новых санкциях в отношении России. Мы предоставим украинским военным беспилотные летательные аппараты, которые позволят вести разведку на поле боя, и введем ограничительные меры в отношении 90 российских граждан и 40 организаций", - указал в своем заявлении Альбанезе.

Премьер сообщил, что в санкционный список будут внесены "российские министры, ответственные за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение, а также граждане и организации, имеющей экономическое и стратегическое значение для России".