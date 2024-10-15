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Австралия ввела санкции против руководящих сотрудников ракетной программы Ирана

Австралия ввела санкции против руководящих сотрудников ракетной программы Ирана Власти Австралии ввели финансовые санкции в отношении пяти граждан Ирана, занимающих руководящие должности в организациях, участвующих в национальной ракетной программе исламской республики.
Другие страны
15 октября 2024 г. 13:36
Австралия ввела санкции против руководящих сотрудников ракетной программы Ирана

Власти Австралии ввели финансовые санкции в отношении пяти граждан Ирана, занимающих руководящие должности в организациях, участвующих в национальной ракетной программе исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Австралии.

Под рестрикции подпали директор Shahid Bagheri Industrial Group Амир Радфар, коммерческий директор Shahid Hemmat Industrial Group Джавад Мусави, а также три высокопоставленных сотрудника иранской Организации авиационной промышленности: Надерхун Сияваш, Мирахмад Нушин и Мохаммад Голями. Указанным лицам теперь также запрещен въезд на территорию Австралии.

В качестве причины введения санкций указывается угроза, которую иранская ракетная программа представляет для региональной и международной безопасности. В МИД Австралии отмечают дестабилизирующую роль Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю 1 октября. Кроме того, австралийские власти сообщили о передаче России баллистических ракет в прошлом месяце.

Всего с учетом новых санкций правительство страны под руководством премьер-министра Энтони Альбанезе ввело ограничения против 200 лиц и организаций, связанных с Ираном. При этом около 100 из них имеют отношение к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

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