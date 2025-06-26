Австралия ввела санкции против российских журналистов

Австралия ввела санкции против российских журналистов, руководителей крупных предприятий, а также против заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

Австралия ввела санкции против российских журналистов, руководителей крупных предприятий, а также против заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

Как передает Report , об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

"Австралия сегодня ввела очередной пакет санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики России. В новом пакете содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд в Австралию в отношении 37 граждан и 7 организаций", - заявила Вонг, отметив, что под рестрикции австралийского правительства в этот раз подпали предприятия "оборонной, энергетической, транспортной и страховой сферы", а также те, кто "распространяет российскую пропаганду".

Как пояснили ТАСС в МИД Австралии, в санкционный список в числе прочих были внесены члены правлений компании "Газпром нефть", Газпромбанка (ГПБ), энергетической компании "Русгидро" и группы компаний "Совкомфлот", а также генеральный директор компании "Татавтодор" Айрат Шаймиев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, были введены ограничения в отношении артиста Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, создателя проекта Life и гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова, актера Вячеслава Манучарова, заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Антона Златопольского и генерального директора АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алекся Гореславского.

В числе компаний, против которых были введены санкции, российская страховая компания "Согласие", АО "Микрон", производитель процессоров "Байкал электроникс" и ряд других организаций.