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Австралия ввела санкции против российских журналистов

Австралия ввела санкции против российских журналистов Австралия ввела санкции против российских журналистов, руководителей крупных предприятий, а также против заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.
Другие страны
26 июня 2025 г. 06:06
Австралия ввела санкции против российских журналистов

Австралия ввела санкции против российских журналистов, руководителей крупных предприятий, а также против заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

"Австралия сегодня ввела очередной пакет санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики России. В новом пакете содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд в Австралию в отношении 37 граждан и 7 организаций", - заявила Вонг, отметив, что под рестрикции австралийского правительства в этот раз подпали предприятия "оборонной, энергетической, транспортной и страховой сферы", а также те, кто "распространяет российскую пропаганду".

Как пояснили ТАСС в МИД Австралии, в санкционный список в числе прочих были внесены члены правлений компании "Газпром нефть", Газпромбанка (ГПБ), энергетической компании "Русгидро" и группы компаний "Совкомфлот", а также генеральный директор компании "Татавтодор" Айрат Шаймиев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, были введены ограничения в отношении артиста Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, создателя проекта Life и гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова, актера Вячеслава Манучарова, заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Антона Златопольского и генерального директора АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алекся Гореславского.

В числе компаний, против которых были введены санкции, российская страховая компания "Согласие", АО "Микрон", производитель процессоров "Байкал электроникс" и ряд других организаций.

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