Австралия ввела санкции против 39 россиян

Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского".

Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского".

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава МИД Австралии Марис Пейн.

Адресные санкции и запрет на въезд коснулся 14 россиян, "ответственных за серьезную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти", — говорится в заявлении.

При этом сообщается, что санкции также подразумевают заморозку счетов этих граждан. Австралийский МИД отметил, что это только первый пакет подобных санкций. В дальнейшем страна намерена продолжить санкционную политику против России.

Сергей Магнитский, которого правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в ноябре 2009 года в тюрьме "Матросская тишина", куда его перевели из "Бутырки". В заключении он пробыл почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона.