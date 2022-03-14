Австралия ввела санкции против 33 российских олигархов, бизнесменов и их семей

МИД Австралии объявил о новых санкциях против России. Они коснутся 33 "российских олигархов, известных бизнесменов и их близких членов семей".

МИД Австралии объявил о новых санкциях против России. Они коснутся 33 "российских олигархов, известных бизнесменов и их близких членов семей".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, среди них — миллиардер Роман Абрамович, глава "Газпром" Алексей Миллер, глава "Ростех" Сергей Чемезов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Под ограничения также попали председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, глава "Транснефти" Николай Токарев и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Австралия считает, что попавшие под санкции россияне "накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России". Она поддержала санкции Канады, Евросоюза, Новой Зеландии, Великобритании и США в отношении "ключевых российских лиц".

МИД Австралии отмечает, что за последние дни ввел больше 460 санкций. Они распространяются на президента Владимира Путина, Центробанк, РФПИ, ВС РФ, политических и военных деятелей и на других россиян.