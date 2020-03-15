​Австралия ввела режим самоизоляции для приезжих

Власти Австралии ввели новые меры для защиты страны от распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 15 марта сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

По его словам, с 16 марта, то есть с понедельника, все въезжающие на территорию государства должны принять меры к самоизоляции на 14 дней.

"Все приезжающие в Австралию из-за границы будут обязаны принять меры к самоизоляции на 14 дней. Это очень важно", - подчеркнул Моррисон. Он отметил, что решение правительства продиктовано широким распространением вируса во многих странах и тем, что побывавшие там люди могут стать источниками инфекции в Австралии.

Дополнительные ограничения вводятся с полуночи воскресенья и для круизных судов с иностранными портами приписки. По словам премьера, все морские порты государства будут закрыты для зарубежных пассажирских лайнеров на следующие 30 дней.

Также в ходе своего выступления глава правительства призвал австралийцев "сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра и избегать рукопожатий и объятий". "Я хочу, чтобы австралийцы жили обычной жизнью, но необходимо полагаться на здравый смысл и воздерживаться от близких контактов", - сказал Моррисон.