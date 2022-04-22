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Австралия ввела новые санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц РФ

Австралия ввела новые санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц РФ Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 09:45
Австралия ввела новые санкции в отношении ряда высокопоставленных лиц РФ

Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В санкционный список попали 144 сенатора Совфеда Федерального Собрания России, а также Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые в документе названы "дочерьми президента России" Владимира Путина, и Екатерины Винокуровой, которая названа "дочерью главы МИД России" Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел страны Марис Пейн отметила, что в дальнейшем "Австралия продолжит вводить ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за агрессию России в адрес Украины или обладает рычагами влияния в стране", указав, что общее число россиян, попавших под действие автономных санкций Австралии, приблизилось к 750.

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Версия на английском языке Australia imposes new sanctions on several Russian citizens, including Lavrov
Версия на азербайджанском языке Avstraliya Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxslərinə sanksiya tətbiq edib 

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