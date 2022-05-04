Австралия ввела новые санкции против России

Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной думы, министров "ЛНР" и "ДНР", а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной думы, министров "ЛНР" и "ДНР", а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечается в заявлении австралийского МВД.

В сообщении ведомства указано, что автономные санкции австралийского правительства введены в отношении 75 депутатов Госдумы, 20 министров Донецкой "Народной Республики" и 12 министров Луганской "Народной Республики". Кроме того, в санкционный список попал российский тележурналист Владимир Соловьев.

К настоящему моменту Австралия ввела санкции против более чем 700 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также ключевых министров. В отношении широкого ряда крупнейших российских предприятий и организаций были объявлены экономические ограничения, включающие запрет на экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, а также на импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.