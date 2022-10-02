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Австралия ввела дополнительные санкции против 28 высокопоставленных лиц из РФ

Австралия ввела дополнительные санкции против 28 высокопоставленных лиц из РФ Австралия ввела дополнительные санкции против 28 высокопоставленных лиц из РФ, а также вновь призвала Россию вывести войска с территории Украины
Другие страны
2 октября 2022 г. 06:59
Австралия ввела дополнительные санкции против 28 высокопоставленных лиц из РФ

Австралия ввела дополнительные санкции против 28 высокопоставленных лиц из РФ, а также вновь призвала Россию вывести войска с территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее заявление размещено на сайте австралийского министерства иностранных дел.

Отмечается, что дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией министров и высокопоставленных чиновников.

Среди них лица, которые нарушают международное право для узаконивания незаконных действий России в Украине посредством фиктивных референдумов, дезинформации и запугивания.

Также отмечается, что находящиеся под контролем российских войск регионы Украины являются суверенными и никакой "референдум" этого не изменит.

Кроме того, Австралия подала заявление в Международный суд (МС) по поддержке возбужденного Украиной дела в отношении нарушения Россией Конвенции о предупреждении геноцида (конвенция).

"Австралия продолжает призывать Россию немедленно выполнить юридически обязывающий приказ МС от 16 марта 2022 года о немедленном выводе своих вооруженных сил из Украины. Наше вмешательство подчеркивает нашу приверженность соблюдению основных норм международного права и целостности Конвенции о геноциде", - подытожили в австралийском внешнеполитическом ведомстве.

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