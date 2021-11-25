Австралия вслед за США планирует бойкотиривать Олимпийские игры в Пекине

Вслед за США Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине. При этом спортсмены могут участвовать.

Вслед за США Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине. При этом спортсмены могут участвовать.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Решение о представительстве на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - пишут местные издания со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра спорта Австралии.

К дипломатическому бойкоту Игр призывают члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.

Ранее президент США Джо Байден ранее заявил, что дипломатический бойкот Вашингтоном Олимпийских игр рассматривается как один из возможных вариантов действий. Это связано с происходящими в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушением прав человека в Китае в целом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что официальные лица не поедут в Пекин.