О нас
Report Georgia
Аудио новости

Австралия вслед за США планирует бойкотиривать Олимпийские игры в Пекине

Австралия вслед за США планирует бойкотиривать Олимпийские игры в Пекине Вслед за США Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине. При этом спортсмены могут участвовать.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 09:23
Австралия вслед за США планирует бойкотиривать Олимпийские игры в Пекине

Вслед за США Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине. При этом спортсмены могут участвовать.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Решение о представительстве на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - пишут местные издания со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра спорта Австралии.

К дипломатическому бойкоту Игр призывают члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.

Ранее президент США Джо Байден ранее заявил, что дипломатический бойкот Вашингтоном Олимпийских игр рассматривается как один из возможных вариантов действий. Это связано с происходящими в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушением прав человека в Китае в целом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что официальные лица не поедут в Пекин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Australia considers diplomatic boycott of Beijing Winter Olympics

Другие новости из категории

В Германии число умерших от COVID-19 превысило 100 тыс. человек
В Германии число умерших от COVID-19 превысило 100 тыс. человек
25 ноября 2021 г. 09:46
В китайской провинции откроется девятый по счету аэропорт
В китайской провинции откроется девятый по счету аэропорт
25 ноября 2021 г. 09:13
Число погибших на протестах в Судане достигло 42 человек
Число погибших на протестах в Судане достигло 42 человек
25 ноября 2021 г. 08:04
Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Байдену удалили потенциально предраковую аденому
25 ноября 2021 г. 07:07
Канада может усилить свой воинский контингент в Украине
Канада может усилить свой воинский контингент в Украине
25 ноября 2021 г. 06:55
В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19
В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19
25 ноября 2021 г. 05:48
В нидерландском Роттердаме участники беспорядков приговорены к тюремным срокам
В нидерландском Роттердаме участники беспорядков приговорены к тюремным срокам
25 ноября 2021 г. 05:18
ЦИК Ливии отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах
ЦИК Ливии отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах
25 ноября 2021 г. 04:16
В США подозреваемым в убийстве афроамериканца грозит пожизненное заключение
В США подозреваемым в убийстве афроамериканца грозит пожизненное заключение
25 ноября 2021 г. 03:23
В Испании из-за утечки газа на АЭС погиб человек, есть пострадавшие
В Испании из-за утечки газа на АЭС погиб человек, есть пострадавшие
25 ноября 2021 г. 01:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi