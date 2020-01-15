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Австралия выделит примерно 40 миллионов долларов для пострадавших

Австралия выделит примерно 40 миллионов долларов для пострадавших
​Австралийские власти выделят дополнительно примерно 40 миллионов долларов для помощи семьям, пострадавшим от лесных пожаров

Австралийские власти выделят дополнительно примерно 40 миллионов долларов для помощи семьям, пострадавшим от лесных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Пакет помощи (пострадавшим – ред.) семьям в размере 58 миллионов австралийских долларов (40 миллионов долларов США) поможет придать стимул населенным пунктам, пострадавшим от лесных пожаров», - указывается в заявлении, размещенном на сайте премьера.

Примерно 40 миллионов австралийских долларов (почти 27,6 млн. долларов США) чрезвычайной помощи будут направлены в населенные пункты, которые «непосредственно пострадали от пожаров». Эти дополнительные средства можно будет потратить на продовольственные купоны или на «широкий спектр основных услуг», в том числе для оплаты коммунальных счетов, для покупки одежды и бензина.

Также в рамках пакета помощи австралийское правительство разово выделит 400 долларов (примерно 276 долларов США) на каждого ребенка в возрасте до 16 лет для 20 тысяч семей с детьми. 

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